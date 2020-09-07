В мэрии сообщили, насколько Петрозаводск готов к отопительному сезону

Администрация Петрозаводска 7 августа отчиталась о готовности к отопительному сезону.



На прошедшем сегодня заседании штаба по подготовке к отопительному периоду директор муниципального учреждения «Служба заказчика» Вячеслав Пухач доложил, что общая готовность жилищного фонда составляет 98%, внутридомовых систем – 99%.

«Паспорта готовности домов оформили 92% управляющих организаций, запланированные работы по замене трубопроводов и изоляции на сетях теплоснабжения выполнены на 100%. 35 управляющих компаний полностью завершили подготовку к зиме.

Не предоставлена информация по осуществлению промывки и испытаний на внутридомовых системах центрального отопления от АО «МКС-Петрозаводск» (16 домов). О проблеме лицензирования деятельности данной управляющей организации поставлена в известность прокуратура Петрозаводска»,

- сообщают в мэрии.

Напомним также, что сегодня пройдет горячая линия по вопросам отопительного сезона и итогам работы первой недели образовательных учреждений Карелии. Ее в 18.30 проведет глава Карелии Артур Парфенчиков.