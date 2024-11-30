Назван минимальный размер пенсии россиян

В 2025 году минимальный размер пенсии составит 15 250 рублей. Об этом «Ленте» рассказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В каждом регионе установлен свой прожиточный минимум для пенсионеров, минимальный размер пенсии не может быть ниже этой границы.

Если социальная пенсия у человека ниже прожиточного минимума, то ему доплатят до этого уровня из федерального бюджета, если выше, то доплачивает региональный бюджет. Бессараб привела в пример Москву. В столице прожиточный минимум выше, чем установленный на федеральном уровне. Москва будет доплачивать до своего уровня. // фото «Петрозаводск говорит»