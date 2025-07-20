Назвали Топ-5 самых травмоопасных стран для отпуска

Таиланд оказался лидером по числу травм среди туристов — на него приходится 35 процентов всех страховых случаев, сообщает РИАМО со ссылкой на данные страховых компаний. Чаще всего путешественники получают ушибы, вывихи и растяжения, а средний чек за лечение достигает €983.

В топ-5 стран по травматизму также вошли:

- Турция (17% случаев);

- Индонезия (8%);

- Шри-Ланка и страны Шенгена (по 6%);

- Грузия (6%).

Специалисты советуют туристам оформлять страховку с опцией «активный отдых» — она покроет лечение после экстремальных развлечений. © «Петрозаводск говорит»