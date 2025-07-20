20 июля 2025, 15:36
Назвали Топ-5 самых травмоопасных стран для отпуска
Кто в лидерах по числу травм среди туристов
Фото: tawatchai07 / Freepik
Таиланд оказался лидером по числу травм среди туристов — на него приходится 35 процентов всех страховых случаев, сообщает РИАМО со ссылкой на данные страховых компаний. Чаще всего путешественники получают ушибы, вывихи и растяжения, а средний чек за лечение достигает €983.
В топ-5 стран по травматизму также вошли:
- Турция (17% случаев);
- Индонезия (8%);
- Шри-Ланка и страны Шенгена (по 6%);
- Грузия (6%).
Специалисты советуют туристам оформлять страховку с опцией «активный отдых» — она покроет лечение после экстремальных развлечений. © «Петрозаводск говорит»