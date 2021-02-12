Назначен новый руководитель Пенсионного фонда России

В России сменился глава Пенсионного фонда. До вчерашнего дня эту должность занимал Максим Топилин, в прошлом министр труда и соцразвития Сегодня стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил нового руководителя ПФР. Им стал Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд социального страхования. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Кигим ранее дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков. Кто возглавит Фонд соцстрахования вместо Кигима пока не сообщается.

По информации источников газеты «Известия», одной из причин кадровых перестановкой может быть разработка новой стратегии социально-экономического развития. По другой версии, перестановки связаны с намерением объединить Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд соцстрахования. (фото Дмитрий Духанин, kommersant.ru)