Найдено тело рыбака, утонувшего в День Победы в Онежском озере

23 мая завершились поиски мужчины, который с друзьями отправился на рыбалку рядом с деревней Челмужи Медвежьегорского района и исчез. Информацию о прекращении поисков и благодарность водолазам опубликовала Ольга Денисовская в паблике «Подслушано в Медвежьегорске».

«Вчера в результате поисковых работ была найдена лодка. И через несколько часов нашли тело Вадима...

Мы хотим сказать огромное спасибо водолазам Роману и Алексею. Они выполнили свою работу достойно, все время были в озере без уговоров, спасибо Вам. Отдельное огромное спасибо Павлу, который так же участвовал в поисках..

Конечно огромное спасибо людям, которые, не были равнодушны к нашей беде, помогали нам на протяжении всего времени, помогали финансово, поддерживали, одни мы бы не справились. И хочу пожелать одно: что бы все пропавшие дети, родные и друзья вернулись домой»,

- пишет Ольга.

Напомним, трагедия на воде разыгралась рядом с деревней Челмужи Медвежьегорского района, когда страна отмечала день Победы. Трое мужчин отправились на рыбалку. В какой-то момент лодка перевернулась, один мужчина сумел добраться до берега, двое других пропали.

Сначала поиски осуществляли сотрудники МЧС, четверо спасателей из медвежьегорского поисково-спасательного отряда обследовали дно Онежского озера площадью 250 на 300 метров и совершили 5 водолазных спусков.

Позднее был объявлен сбор на дополнительные поиски, который теперь завершен.