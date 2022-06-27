Нашли водителя автомобиля, который сбил коляску с ребенком

Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который сбил коляску на «зебре». Автомобилиста нашли в процессе оперативно - розыскных мероприятий, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Напомним, ДТП произошло утром 22 июня около дома № 31 на Лесном проспекте. Мама с 10-месячным ребенком в коляске шла по пешеходному переходу, когда в нее влетела легковушка.

Водитель место аварии покинул, но довез женщину с малышом до больницы. О ДТП он сообщать не стал, сотрудники ГИБДД узнали о нем от врачей БСМП.

Как выяснилось позднее, автомобилист ездил без ОСАГО. Нарушителя вычислили, это мужчина 1995 года рождения, в отношении него составили административные протоколы за отъезд с места аварии, непредоставление преимущества в движении пешеходам, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности. // Фото: ГИБДД Петрозаводска/ВКонтакте