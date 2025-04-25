«Наши бойцы должны получать достойную поддержку»

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович встретился с сенатором от республики Владимиром Чижовым. На встрече обсудили поддержку участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей.

«Парламент Карелии с начала спецоперации работает над совершенствованием законодательства, чтобы наши бойцы и их близкие получали достойную поддержку. В частности, на последнем заседании Законодательного собрания был принят закон об освобождении участников СВО от транспортного налога за этот год. Безусловно, работу в этом направлении продолжаем»,

– отметил Элиссан Шандалович.

Владимир Чижов отметил, что поддержка участников и ветеранов спецоперации – в приоритете для органов власти республики всех уровней.

Обсудили также тему медицинской реабилитации участников СВО и готовность медучреждений Карелии ее обеспечить.

«Есть вопросы стратегического значения, для решения которых бесценен огромный опыт Владимира Алексеевича Чижова на дипломатической службе на самом высоком уровне»,

– подчеркнул спикер регионального парламента и поблагодарил представителя Карелии в Совете Федерации за вдумчивый подход к задачам, стоящим перед республикой.

В ходе рабочей поездки в Карелию сенатор также встретился с Главой региона Артуром Парфенчиковым, руководителями органов власти, жителями республики, посетил предприятия.

Фото: ЗС РК