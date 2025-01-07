«Нашествие» тюленей развеселило жителей Карелии

Десятки тюленей расположились на льду Белого моря. Млекопитающие отдыхали на берегу, иногда поднимая голову и бросая взгляд в сторону любопытных людей, которые их снимали на видео. Рядом с тюленями плавали птицы.

В паблике «Беломорск» написали, что новогодняя рыбалка привлекает не только местных жителей, но и тюленей: «Сегодня, в Рождество, морские обитатели большой компанией устроились на берегу Белого моря».

В комментариях предположили, что тюлени расположились в порту.

«Видно обед по расписанию, сто процентная явка», - с юмором отметили в комментариях.

«Вот это здорово!»

«Значит есть рыба!»

«В эту зиму нашествие тюленей, в т. ч. в устье Кеми», - написали в комментариях.

Напомним, в конце декабря на Белом море рыбаки спасли тюленя, который застрял в лунке. // фото стопкадр