«Нашествие» тюленей развеселило жителей Карелии
Десятки тюленей расположились на льду Белого моря. Млекопитающие отдыхали на берегу, иногда поднимая голову и бросая взгляд в сторону любопытных людей, которые их снимали на видео. Рядом с тюленями плавали птицы.
В паблике «Беломорск» написали, что новогодняя рыбалка привлекает не только местных жителей, но и тюленей: «Сегодня, в Рождество, морские обитатели большой компанией устроились на берегу Белого моря».
В комментариях предположили, что тюлени расположились в порту.
«Видно обед по расписанию, сто процентная явка», - с юмором отметили в комментариях.
«Вот это здорово!»
«Значит есть рыба!»
«В эту зиму нашествие тюленей, в т. ч. в устье Кеми», - написали в комментариях.
Напомним, в конце декабря на Белом море рыбаки спасли тюленя, который застрял в лунке. // фото стопкадр