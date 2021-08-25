25 августа 2021, 10:48
Общество

Нарушитель правил дорожного движения заплатил более 200 тысяч рублей

Жителю Сортавалы пришлось погасить крупную задолженность под угрозой изъятия автомобиля

Автомобилист из Сортавалы накопил 26 административных штрафов за нарушение ПДД. Задолженность в сумме 201 тысячи рублей он оплачивать не спешил. Судебные приставы все же взыскали деньги, сообщили в ведомстве.

Сначала они вынесли постановление об удержании с должника исполнительского сбора в сумме 26 тысяч рублей. Потом выяснили, что у него в собственности находится автомобиль.

От должника потребовали предоставить это транспортное средство, чтобы приставы описали его и впоследствии арестовали. Сортавалец не захотел лишаться машины и оплатил долг в полном объеме. // Фото: Free-Photos/Pixabay

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новости Карелии
сортавала
судебные приставы