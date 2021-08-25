Нарушитель правил дорожного движения заплатил более 200 тысяч рублей

Автомобилист из Сортавалы накопил 26 административных штрафов за нарушение ПДД. Задолженность в сумме 201 тысячи рублей он оплачивать не спешил. Судебные приставы все же взыскали деньги, сообщили в ведомстве.

Сначала они вынесли постановление об удержании с должника исполнительского сбора в сумме 26 тысяч рублей. Потом выяснили, что у него в собственности находится автомобиль.

От должника потребовали предоставить это транспортное средство, чтобы приставы описали его и впоследствии арестовали. Сортавалец не захотел лишаться машины и оплатил долг в полном объеме. // Фото: Free-Photos/Pixabay