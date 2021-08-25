Волонтеров Карелии приглашают бесплатно учиться в Петербурге

Карельские волонтеры могут с 8 по 14 ноября побывать в Санкт-Петербурге и пройти стажировку. В Комплексном центре социального обслуживания населения Карелии сообщили, что обучение пройдет по программе мобильности волонтеров.

Это некоммерческий проект, который создала Ассоциация волонтерских центров России. Он дает добровольцам возможность принять участие в образовательных стажировках и крупных мероприятиях.

На этот раз обучение организовали в Петербурге, на базе общественной организации «Перспектива», оказывающей социальную помощь детям и взрослым с инвалидностью.

Волонтеры узнают об особенностях взаимодействия с людьми, имеющими тяжелые множественные нарушения развития. Также они овладеют практиками работы в детских домах и психоневрологических интернатах.

Примут участие в мастер-классах и групповых занятиях с детьми-инвалидами, получат методические пособия о работе и посетят инклюзивный спектакль.

Участие бесплатное, прошедшим отбор предоставят билеты на проезд в Петербург и место для проживания. Заявки принимают до 10 октября. // Фото: Комплексный центр социального обслуживания населения Карелии