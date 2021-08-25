Началась подготовка к реставрации Покровской церкви на Кижах

Началась подготовка к реставрации Покровской церкви Кижского погоста. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Кижи».

В июне музей заключил контракт с Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими из Москвы. Сейчас идет разработка разделов «Предварительные работы» и «Комплексные научные исследования».

Сотрудники московского учреждения уже выполнили лазерное сканирование церкви, совместно со специалистами музея ведется археологическое исследование территории вокруг памятника. Также проводится натурное обследование объекта.

Напомним, 19 августа на Кижах была освящена Преображенская церковь, реставрация которой велась несколько десятков лет. В этой день в храме прошла первая за 84 года служба. Фото музея-заповедника «Кижи»