Народный синоптик: в пятницу мощный ливень накроет Петрозаводск

Народный синоптик Павел Андреев из Петрозаводска прогнозирует сильный дождь в столице Карелиии в пятницу 28 апреля. По его словам, за один день выпадет половина месячной нормы осадков.

Павел Андреев — довольно известный в Петрозаводске «метеоролог из народа». У него есть своя группа в социальной сети, где он ежедневно выкладывает прогнозы погоды для Карелии и ее столицы.

Свои предсказания Павел делает на основе информации из многих источников: Швейцарской компании «Kachelmann GmbH», Свободного университета Берлина, Финского метеорологического института, Немецкой метеослужбы «Deutscher Wetterdienst» и других. Поэтому его прогнозы часто оказываются точнее, чем официальные.

Проверить прогноз Андреева мы сможем уже в пятницу 28 апреля. Он уверяет, что ливень будет идти с самого утра. // Фото: группа "Погода Петрозаводска и Карелии".