Нарколог рассказал, чем нельзя закусывать алкоголь

За новогодним столом нужно проявлять разумную осторожность, убежден психиатр-нарколог Сергей Полятыкин, сообщает портал mail.ru



Cпиртные напитки не стоит совмещать с газировкой, сладким и жирным.

Газировки, прежде всего способствуют быстрому всасыванию алкоголя, человек может быстро опьянеть и потерять контроль. Сладкое — это удар по поджелудочной железе, на которую также действует алкоголь. Жирное, жареное и острое действует на печень,

— рассказал врач.

Лучше всего отдать предпочтение бокалу сухого вина и легкой закуске, а шоколад и сладкое заменить на фрукты. Не стоит совмещать кофе с алкоголем, ведь оба продукта действуют на сердце. То же самое касается и энергетических напитков.

От солений и маринадов тоже лучше отказаться, они раздражают слизистую желудка, на которую уже неблагоприятно воздействует алкоголь, плюс перегружают печень.

Овощи и фрукты хороши для закуски как источник клетчатки, они частично абсорбируют алкоголь, замедляется всасывание и смягчается удар по поджелудочной и печени,

— заключил нарколог.

Фото с сайта chefmarket.ru