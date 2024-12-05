Напиток для улучшения работы мозга назвала диетолог

Какао-напиток способен улучшить настроение и стимулировать мозговую активность благодаря содержанию теобромина и кофеина. Об этом сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она подчеркнула, что напиток также помогает снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний благодаря наличию полифенолов — веществ с мощными антиоксидантными свойствами.

— Этот продукт богат полифенолами, которые обладают высокой антиоксидантной активностью и способствуют уменьшению риска развития болезней сердца и сосудов. Также в нем присутствуют алкалоиды — теобромин и кофеин, придающие напитку тонизирующие свойства, что положительно сказывается на настроении, уровне энергии и работе мозга,

— пояснила специалист.

Антонина Стародубова добавила, что в состав какао входят такие важные минералы, как фосфор, калий, магний и железо, а также витамины: провитамин А, витамин Е, ниацин, тиамин и рибофлавин. // фото: freepik.com