Налоговые каникулы для владельцев электрокаров ввели в Карелии

Парламент Карелии в окончательном чтении принял закон, вводящий налоговые льготы для владельцев автомобилей с электродвигателями. Хозяева таких машин освобождаются от уплаты транспортного налога на три года с момента регистрации авто.

Как указано в пояснительной записке, эта норма призвана стимулировать производство и использование машин с электромоторами.

При этом, по официальным данным, на сегодняшний день в Карелии зарегистрирован только один электрокар. Его мощность - 109 лошадиных сил, а транспортный налог составляет менее трех тысяч рублей. // Фото: carsusa.by