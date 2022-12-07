07 декабря 2022, 17:51
Общество

Налоговая служба Карелии ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Руководитель Управления ФНС России по Республике Карелия Инна Кравченко расскажет, что делать гражданам, не успевшим оплатить налоги до 1 декабря

В рамках проекта «ЦУР Объясняем» в четверг, 8 декабря, в прямом эфире на вопросы жителей – что такое институт Единого налогового счета, куда идут налоги, что делать тем, кто не успел их заплатить до 1 декабря - ответят руководитель Управления ФНС России по Республике Карелия Инна Кравченко и начальник отдела оказания государственных услуг ведомства Татьяна Сазонова.

 


 

Вопросы жители могут задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте»  и  в «Одноклассниках» .

Начало трансляции в 18:20. Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТР, в пабликах «Республика Карелия» во «Вконтакте»    и «Одноклассниках» , а   также в записи на телеканале «САМПО ТВ 360°» в 20:20.

«ЦУР Объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.

//Фото со страницы руководителя Управления ФНС России по Республике Карелия Инны Кравченко. 

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ЦУР объясняет
Татьяна Сазонова
Руководитель Управления ФНС России по РК Татьяна Сазонова