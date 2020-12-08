Накопительную пенсию россиян «заморозили» до конца 2023 года

В России продлили «заморозку» накопительной пенсии. Соответствующий закон подписал президент. Накопительные пенсии россиян заморожены до конца 2023 года.

Система, согласно которой 6% от зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы с 2014 года, должна была действовать до 2021 года, передает «Комсомольская правда».

В прошлом году президент подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2022 года. На данный момент меру продлили. (фото promdevelop.ru)