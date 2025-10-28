Начинающий водитель сбил школьника на пешеходном переходе

Появились подробности ДТП на пешеходном переходе на Кукковке. Ранее мы публиковали видео момента автонаезда.

Оказалось, что вечером 27 октября под колеса автомобиля попал школьник. За рулем легковушки находился начинающий водитель.

По официальной информации полиции, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ при проезде пешеходного перехода не уступил дорогу и сбил пешехода. Травмирован 14-летний школьник.

В Госавтоинспекции водителей просят быть крайне внимательными на дорогах, когда на улице дождь и темно.