Начался весенний призыв в армию

О новых правилах вручения повесток, ответственности за неявку в военкомат рассказал призывной юрист Марат Самсонов

В России действуют новые правила, которые меняют способы вручения повесток и налагают на призывников ограничения за неявку в военкомат.

Как сообщил юрист Марат Самсонов, повестки вручаются призывнику лично под подпись или через работодателя, повестки военного комиссариата, направленные в письменной форме по почте, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем при наличии в уведомлении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину. Повестка в электронной форме направляется в порядке и способами, которые установлены Правительством Российской Федерации, и считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, но пока это не работает.

Основанием для явки в военкомат остается традиционная повестка в письменной форме, подписанная лично призывником. В 2023 году призывной возраст был увеличен и теперь, по закону, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.

По словам Марата Самсонова, теперь по закону информация о призывниках — о состоянии здоровья, месте жительства и регистрации, работе и учебе и прочее — должна храниться в реестре воинского учета, которое было утверждено Постановлением правительства №506 от 24 апреля 2024 года. Передавать в него сведения должны разные ведомства. Отсрочку от срочной службы могут получить:

- граждане, которые обучаются в техникуме, вузе по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;

- работают в IT-компании из государственного перечня и заблаговременно подали заявления;

- имеют двоих и более детей;

- являются единственными кормильцами в семье;

- относятся к другим категориям, установленным законом.

Юрист рассказал, что теперь есть ряд ограничений, вводимых с целью обеспечения явки в военкомат. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения в отношении их повестки военного комиссариата в общедоступном реестре направленных (врученных) повесток запрещается выезд из Российской Федерации.

Как отметил Марат Самсонов, неявка без уважительной причины гражданина по врученной повестке по истечении 20 дней с даты явки влечет применение временных мер в виде ограничений в праве регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, ограничений в праве регистрировать транспортные средства и управлять автомобилем, ограничений в праве регистрировать недвижимость, ограничений в праве получать кредиты и займы. Но пока не заработает Реестр, эти меры не применяются.

В России выросли штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины: максимальная сумма увеличена с 3000 до 30 000 ₽. Выросли и другие штрафы, связанные с правилами воинского учета.

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