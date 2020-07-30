Началась реконструкция сквера имени Петросовета в карельской столице

Сквер имени Петросовета, который находится возле здания мэрии карельской столицы, реконструируется в рамках празднования столетия республики Карелия. На это было выделено более 60 млн рублей.

В 2018 году Петрозаводский городской совет праздновал столетие своего образования. Депутаты отработали уже 28 созывов с 1918 года и на свое столетие решили увековечить труд многих поколений избранных в представительный орган петрозаводчан.

Структура сквера не меняется, но полностью демонтируется покрытие. Будет использован как исторический возвратный материал, который сейчас аккуратно сложен для повторной закладки, так и новый благородный гранит. Лестничные спуски будут выполнены из существующего материала, только пройдут пескоструйную обработку.

«Приятно отметить, что программа формирования комфортной городской среды идет уже в течение пяти лет и город не сбавляет темпы по благоустройству своих территорий»,

– отметил заметитель Председателя Петросовета Александр Ханцевич.