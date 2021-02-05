Набор доноров костного мозга возобновляется в Петрозаводске

В феврале карельский регистр доноров костного мозга возобновляет очный набор доноров кроветворных клеток. Жителей Петрозаводска призывают помочь больным лейкемией.

Заполнить документы и сдать мазок из полости рта горожане смогут в офисе карельского регистра, который расположен по адресу улица Кирова, 38а. Для безопасности посетителей и волонтеров в связи с коронавирусом в офисе установлен санитайзер с антисептиком и защитный экран.

В феврале офис регистра будет работать по следующему графику: 6 февраля (суббота) с 13 до 15 ч., 10 февраля (среда) с 11 до 14 ч., 20 февраля (суббота) с 13 до 15 ч. и 25 февраля (четверг) с 11 до 14 ч.

Предварительно рекомендуется заполнить онлайн-анкету на сайте. Жителей других населенных пунктов также могут заполнить анкету на сайте, после чего комплекты документов и наборы для взятия мазка будут отправлены им почтой.