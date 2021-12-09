Набиуллина допустила рост инфляции по итогам года выше прогноза ЦБ

Инфляция в России может по итогам текущего года превысить ожидаемую Центробанком РФ. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Она обратила внимание на значительную волатильность показателей: цифры инфляции ближе к завершению 2021-го колебались и были то ниже сезонных значений, то выше.

Так что в декабре эти факторы могут повлиять и на конечную точку, отметила Набиуллина.

Напомним, Центробанк прогнозировал, что инфляция будет в рамках 7,4-7,9 процента. Однако в реальности показатели, вероятно, окажутся немного выше. // Фото: baffena/Pixabay.com