На жителя Петрозаводска напали в подъезде

В полицию Петрозаводска обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой нападения, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, он зашел в подъезд многоквартирного дома, и там на него напал неизвестный. Мужчина получил удар в лицо, от которого потерял сознание. Когда он очнулся, то обнаружил, что пропал его мобильный телефон. Горожанин запомнил приметы злодея.

Стражи порядка отыскали подозреваемого - им оказался 39-летний мужчина. Ранее он уже был судим. По версии следствия, злодей вынул чужую сим-карту из телефона и подарил его приятелю. Имущество изъято.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Фото ura.ru