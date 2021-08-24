24 августа 2021, 17:57
Происшествия

На юге Карелии в очередной раз нашли мины и гранаты

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы в Питкяранте

Подразделение разминирования и взрывных работ карельской республиканской поисково-спасательной службы сообщило об очередной партии найденных в Карелии боеприпасов.

Они сохранились до наших дней на территории Лахденпохского и Питкярантского районов. Всего саперы обнаружили 17 взрывоопасных предметов.

Это мины, гранаты, снаряд и взрыватель. Большая часть была в лесах Питкяранты.

Напомним, на днях поисковики уже находили крупную партию боеприпасов на севере республики. // Фото: Карельская республиканская поисково-спасательная служба

Обсудить
просмотр
192393
Метки: 
новости Карелии
Питкярантский район
Лахденпохский район
боеприпасы