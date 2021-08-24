Осужденного условно жителя Сортавалы отправили в колонию из-за матери

Условно осужденного жителя Сортавалы отправили за решетку. Мужчина сам виноват в замене срока на реальный, объяснили в прокуратуре Карелии. Он нарушал общественный порядок и обижал мать.

С ходатайством о замене условного наказания на отбывание в колонии в суд вышли сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. В ходе рассмотрения их просьбы выяснилось, что сортавалец ранее был осужден на три года условно за насильственное преступление.

Мужчине назначили испытательный срок – четыре года, а также возложили на него обязанность пройти лечение от алкоголизма. Хотя это условие он исполнил, поведение в результате явно не улучшилось.

Жителя Сортавалы много раз привлекали к административной ответственности за появление пьяным в общественных местах. Вдобавок он применил насилие к собственной матери. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

Участвующий в суде прокурор пришел к выводу о необходимости отмены условного осуждения и реальном исполнении назначенного наказания. Суд учел его позицию и направил мужчину в исправительную колонию общего режима для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года. // Фото: lechenie-narkomanii/Pixabay