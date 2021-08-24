Жителей Карелии с лодками просят помочь в поисках пропавшего рыбака

Игоря Попкова, который 14 августа отправился на рыбалку на лодке в Онежское озеро, до сих пор не нашли.

25 августа на поиски 46-летнего пропавшего мужчины отправятся участники водолазной группы «ДобротворецЪ». Им требуется помощь добровольцев с лодками и техникой.

Сбор участников запланирован на 10 утра. Координаты точки сбора 61.589765, 34.703356. Участники поисков осмотрят акваторию эхолотом-структурсканером. (фото паблик «ПСО «Доброспас»)