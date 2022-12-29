На время праздников в Карелии ввели особый режим

С 31 декабря по 8 января в Карелии вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 29 декабря подписал губернатор республики. Об этом сообщил сити-менеджер Петрозаводска Владимир Любарский вечером в четверг.

На период длительных новогодних выходных ресурсоснабжающие организации сформировали график дежурства руководителей и ремонтных бригад.

Плановые ремонтные работы в период праздников проводить не будут, в связи с этим увеличено число дежурных бригад.

«Если где-то прорвало трубу или погас свет – действовать нужно быстро. Быстрее, чем обычно»,

- уверен мэр.

Петрозаводчане как и раньше смогут сообщать о нештатных ситуациях на короткий номер 051. // фото unsplash.com