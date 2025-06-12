На «Воздухе Карелии» всем уютно и неплохо кормят

Сегодня, в День России, открылся фестиваль «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+). Он проходит в Петрозаводске, в микрорайоне Соломенное и впервые за свою историю продлится четыре дня.

Команда фестиваля постаралась: здесь не только отдельные детские, спортивные, игровые зоны, но и огромная лаунж-зона - территория, где можно посидеть или полежать на траве. Ну и, конечно, множество точек питания, в том числе представляющих традиционную карельскую кухню. Гости из Мурманска, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и других городов уже оценили гостеприимство нашего фестиваля.

Сейчас на главной сцене выступает группа «Пилот». В 18.10 выйдет специальный гость - ансамбль имени Александрова. В 20.05 ожидается выступление хедлайнера - группы «Ария». © «Петрозаводск говорит»