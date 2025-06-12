12 июня 2025, 15:31
Общество

Юбилейный «Воздух Карелии» стартовал в Петрозаводске

Группа 7Б открыла программу четырехдневного музыкального марафона
"Воздух Карелии"
Фото из паблика фестиваля

В Петрозаводске открылся юбилейный фестиваль «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+). Об этом сообщает паблик главного приключения карельского лета.

В 15 часов на главную сцену фестиваля поднялась группа 7Б. Стартовала музыкальная часть программы.

Напомним, впервые в истории «Воздух Карелии» продлится четыре дня - с 12 по 15 июня. Запланированы выступления около 60 музыкальных команд. Главное приключение карельского лета в этом году вернулось на свою родину - на аэродром Пески.

Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив, главы Карелии Артура Парфенчикова и компании Politek. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Петрозаводск
Пески
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