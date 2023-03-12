На трассах «Кургана» состоялись состязания по ездовому спорту

В рамках фестиваля зимних видов спорта KareliaSkiFest состоялись Чемпионат и Первенство Карелии по ездовому спорту. Соревнования прошли на трассах спорткомплекса «Курган», сообщили в пресс-службе министерства образования и спорта республики.

В ведомстве уточнили, что борьба шла в двух дисциплинах – лыжи-спринт и нарта-спринт. За звание сильнейших боролись спортсмены из Петрозаводска, Лоухского района, Ленинградской и Мурманской областей.

В эти минуты проходит второй этап гонок на собачьих упряжках. По его итогам будет сформирована сборная республики по ездовому спорту, уточнили в министерстве. / Фото: vk.com/minsportkarelia.