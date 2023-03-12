На лыжном марафоне появились первые победители гонок

Один из крупнейших лыжных марафонов в России KareliaSkiFest стартовал вчера в Петрозаводске. В этом сезоне в мероприятии принимают участие более 1500 спортсменов – профессионалов и любителей. Гонки продлятся по 19 марта. Есть уже и победители.

Первыми стартовали юные спортсмены на дистанции в 500 м и 3 км. На финише их встречали волонтеры и родители. Среди детей победителями стали Семен Артемьев и Евгения Кузнецова. Старт гонкам для взрослых по традиции был дан выстрелом из Петровской пушки. А лучшие результаты показали на дистанции в 50 км Кирилл Гужиев и Мария Новоселова, в 25 км – Федор Чепик и Наталья Фофанова, в 10 км – Евгений Печерин и Анастасия Рыбакова.

Сегодня спортивный праздник продолжится с 13.00 на набережной Онежского озера Ретро-гонкой. Также в воскресенье финишируют участники экстремального лыжного марафона КИЖИ SKI. Кроме того, состоятся соревнования по ездовому спорту. / Фото: gov.karelia.ru.