Любители автоспорта отметят закрытие зимнего сезона в Карелии

В Крошнозере пройдет этап чемпионата Карелии, ралли-спринт «Крошнозеро (Nuožаrvi) -2023». Дата старта назначена на 18 марта.

Эта гонка имеет свои особенности: участникам предстоит пройти на время очень сложный маршрут.

- Не случайно для соревнований была выбрана именно эта трасса с крутыми поворотами, рискованными спусками и подъемами,

- рассказал организатор соревнований Петр Вишневский.

На время проведения ралли-спринт в Пряжинском районе будет временно прекращено движение автотранспортных средств. Ограничения введут 18 марта с 14.00 до 18.00 на участке автодороги «Крошнозеро – Каскеснаволок – Коккойла» с 0 по 7 километр.

В настоящее время идут необходимые приготовления, принимаются заявки на участие. // фото: PEKAR / «Автомобильный спорт в Карелии»