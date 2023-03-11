Соревнования по конькобежному спорту проходят в Сортавале

Состязания конькобежцев на призы почетного мастера спорта СССР Надежды Андриановой проходят в Сортавале. Об этом сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Порядка 100 спортсменов из этого города и Петербурга соревнуются на конькобежном стадионе 11 – 12 марта.

Напомним, Надежда Андрианова (Пустошилова) - первая женщина в Карелии, которая дважды выполнила норматив мастера спорта СССР по конькобежному спорту. Она в 1970 году стала чемпионом Вооруженных сил СССР на дистанциях и в сумме многоборья.

Более 30 лет тренировала конькобежцев в спортшколе Сортавалы. В 1996 году ей присвоили звание Заслуженного работника физической культуры Карелии. // фото: администрация Сортавальского района