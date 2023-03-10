Виктор Калюжин вошел в шестерку сильнейших на чемпионате России

Карельский гимнаст стал шестым в финале чемпионата России. Об успехе Виктора Калюжина рассказали в Минобразования и спорта РК.

Мастер спорта РФ международного класса показал хорошие результаты в многоборье. Соревнования проходят сейчас в Казани.

В карельском спортивном ведомстве отметили, что это очень высокий результат.

Завтра Виктор Калюжин и Григорий Климентьев из Карелии выступят в финале упражнений на кольцах, в воскресенье Виктор поборется за победу в упражнениях на брусьях. // фото: vk.com/minsportkarelia