27 апреля 2023, 21:51
На стройке на Кукковке произошел пожар
Мужчина снимал на видео пожар вместо того, чтобы самому вызвать спасателей
Петрозаводчанин снимал на видео, как на стройке на улице Лермонтова горит утеплитель. Автор ролика звал «мужиков» со стройки быстрее тушить пожар, нести огнетушитель и воду, а также вызывать огнеборцев.
В итоге, судя по минутному видео, на его слова отреагировал один рабочий. Он пытался сбить пламя песком – не вышло. Подписчики сообщества «Живой Петрозаводск» оценили помощь «оператора».
«Ты вызывай пожарных, слышь», я же видео записываю»,
- написал один из участников паблика.
«Я же снимать лучше буду, чем вызову», - написал еще один пользователь. // видео паблик «Живой Петрозаводск»/ фото скриншот