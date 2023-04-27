На стройке на Кукковке произошел пожар

Петрозаводчанин снимал на видео, как на стройке на улице Лермонтова горит утеплитель. Автор ролика звал «мужиков» со стройки быстрее тушить пожар, нести огнетушитель и воду, а также вызывать огнеборцев.

В итоге, судя по минутному видео, на его слова отреагировал один рабочий. Он пытался сбить пламя песком – не вышло. Подписчики сообщества «Живой Петрозаводск» оценили помощь «оператора».

«Ты вызывай пожарных, слышь», я же видео записываю»,

- написал один из участников паблика.

«Я же снимать лучше буду, чем вызову», - написал еще один пользователь. // видео паблик «Живой Петрозаводск»/ фото скриншот