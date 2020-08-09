На Старой Кукковке ограничат движение транспорта

В понедельник, 10 августа, на Старой Кукковке изменится схема движения транспорта. О временных неудобствах, связанных со строительством тепловых сетей, предупреждает администрация столицы Карелии.



Движение транспорта будет ограничено на улице Мончегорской. Застройщик будет прокладывать тепловые сети в районе дома №18.

«Участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекроют. Завершить земляные работы планируют до начала сентября», - сообщили в мэрии. Автомобилистов просят заранее планировать пути объезда и быть внимательными на дороге.