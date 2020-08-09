09 августа 2020, 10:48
Общество

На Старой Кукковке ограничат движение транспорта

Часть улицы в районе Петрозаводска перекроют из-за строительства тепловых сетей

В понедельник, 10 августа, на Старой Кукковке изменится схема движения транспорта. О временных неудобствах, связанных со строительством тепловых сетей, предупреждает администрация столицы Карелии.

Движение транспорта будет ограничено на улице Мончегорской. Застройщик будет прокладывать тепловые сети в районе дома №18.

«Участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекроют. Завершить земляные работы планируют до начала сентября», - сообщили в мэрии. Автомобилистов просят заранее планировать пути объезда и быть внимательными на дороге.

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Старая кукковка
новости петрозаводска
тепловая сеть
транспорт
движение
ограничение