09 августа 2020, 10:16
Эвелина Бледанс заявила о способности прожить на тысячу рублей в месяц
По мнению актрисы, ее всегда покормят, приютят и оденут
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в интервью «Пятому каналу» заявила, что сможет прожить на одну тысячу рублей в месяц. Так, она поддержала бывшую гимнастку Ляйсан Утяшеву, рассказавшую о готовности прожить на 50 тысяч рублей в месяц.
«Я поддерживаю Ляйсан! На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут», - цитирует ее издание.
Актриса добавила, что с «деньгами не шутят» и пожелала, чтобы их у всех было побольше. Также, по мнению Бледанс, 50 тысяч в месяц для комфортной жизни - более чем достаточно, но семье с большим количеством детей уже будет непросто прожить на такую сумму.
Фото: uznayvse.ru