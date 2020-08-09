Эвелина Бледанс заявила о способности прожить на тысячу рублей в месяц

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в интервью «Пятому каналу» заявила, что сможет прожить на одну тысячу рублей в месяц. Так, она поддержала бывшую гимнастку Ляйсан Утяшеву, рассказавшую о готовности прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

«Я поддерживаю Ляйсан! На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут», - цитирует ее издание.

Актриса добавила, что с «деньгами не шутят» и пожелала, чтобы их у всех было побольше. Также, по мнению Бледанс, 50 тысяч в месяц для комфортной жизни - более чем достаточно, но семье с большим количеством детей уже будет непросто прожить на такую сумму.

Фото: uznayvse.ru