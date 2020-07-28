На станции переливания острая нехватка крови всех групп

Станция переливания крови в Петрозаводске срочно ищет доноров всех групп крови. Посты с пометкой «срочно» публикуются в течение последней недели. В ситуации с дефицитом крови отменена предварительная запись на сдачу крови в будние дни.

Запись от сегодня, 28 июля:

«СРОЧНО! Станция переливания крови срочно нуждается в донорах крови всех групп. Прием доноров без записи с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00».

Также в ведомстве напоминают, что 8 августа с 8.00 до 12.00. будет проводиться акция «Суббота Доноров». Предварительная запись на субботу по телефонам: +7 965 817 10 85 или (8142)76-42-65 с 8.00 до 15.00.