Женщина-наркодилер из Петрозаводска сама оказалась наркоманкой

В суд направлено уголовное дело в отношении одиннадцати участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего сбыт синтетических наркотиков, сообщает прокуратура РК.

По версии следствия, преступным сообществом с 2017 года был организован систематический сбыт наркотиков через Интернет-магазин на территории в Республики. Обвиняемые в 2018 году участвовали в незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным образом на территории городов Петрозаводск и Кондопога.

Ряд обвиняемых, выполняя функции «оптовых закладчиков», получал оптовые партии наркотиков, расфасовывал их по разовым дозам и затем размещал по тайникам с целью дальнейшего его получения «розничными закладчиками», роль которых выполняли другие соучастники, непосредственно доставлявшие наркотик в место, координаты которого в дальнейшем сообщались покупателю.

Среди обвиняемых две жительницы г. Петрозаводска, одной из которых на момент совершения преступлений исполнилось 40, а второй – 46 лет. Обе ранее не имели проблем с законом, хотя и являлись активными потребителями наркотиков. Более того, старшая из участниц своими действиями по осуществлению сбыта наркотиков смогла заработать «авторитет» у организаторов преступной деятельности и со временем заняла более высокую «должность» оптового закладчика в иерархии группы.

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский горсуд для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях, помимо ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (участие в преступном сообществе), члены сообщества соответственно обвиняются по ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный посредством сети «Интернет» организованной группой); ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный посредством сети «Интернет» организованной группой в особо крупном размере).