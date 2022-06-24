На специальные приборы для диабетиков выделили более 20 млн рублей

Ряд категорий больных диабетом в Карелии бесплатно получат необходимые для контроля их состояния приборы. Министр здравоохранения РК Михаил Охлопков сообщил, что из республиканского бюджета на их закупку выделят более 20 миллионов рублей.

К министру обратился отец больной сахарным диабетом 20-летней девушки. Она инвалид, мужчина спросил, выдадут ли ей бесплатно датчик непрерывного мониторинга глюкозы.

Увы, согласно закону, такой прибор всем инвалидам не положен. Но в Карелии вопрос частично решат, заверил Охлопков. По инициативе губернатора в закон внесут изменения и выделят на приобретение датчиков более 20 миллионов рублей.

Устройства получат больные диабетом дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, беременные женщины и матери с детьми до трех лет, у которых установлены инсулиновые помпы.

В следующем году на покупку датчиков тоже выделят средства. Сейчас приборами обеспечили 46 детей с инсулиновыми помпами, 7 взрослых, в том числе 3 мамы с детьми до 3 лет и студенты-очники. // Фото: pxhere.com