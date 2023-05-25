На север Карелии отправится киноэкспедиция – искать места для съемок

Операторы, звукорежиссеры и фотографы поедут в августе в Лоухский, Беломорский, Кемский и Муезерский районы. Они будут искать кинолокации для режиссеров, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

На киноэкспедицию Союз кинематографистов Карелии получил 100 тысяч рублей. Деньги выделили в рамках конкурса креативных стартапов «Арктический медведь».

В нашей республике много мест, которые подходят для съемок фильмов. Но о них не знают кинокомпании. Союз кинематографистов создает интерактивную карту с описанием и фотографиями. С ее помощью за два года уже нашли места для 14 проектов.

Кинолокации на карту добавляют местные жители. За каждое место, где будут снимать кино, им платят от 5000 до 7000 рублей.

На карте пока нет Арктических районов, поэтому в августе киноэкспедиция приедет туда, чтобы отснять интересные места. // фото: минэкономразвития Карелии