25 мая 2023, 09:19
Мост через реку Кемь закрыли из-за повреждения - возможно, надолго
Мостовой переход в Кемском районе обследуют специалисты и решат, что с ним делать
Несущие конструкции моста через реку Кемь повреждены, поэтому проезд транспорта по нему невозможен. О продлении запрета проинформировала жителей Гайжево администрация Кемского района.
Насколько серьезны разрушения, должны выяснить специалисты. Организация из Санкт-Петербурга приступит к обследованию моста в пятницу, 26 мая.
Когда оно завершится, будут решать, что делать с мостом. Возможно, его придется реконструировать и закрыть надолго. // фото: администрация Кемского района/ВКонтакте