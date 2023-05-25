Мост через реку Кемь закрыли из-за повреждения - возможно, надолго

Несущие конструкции моста через реку Кемь повреждены, поэтому проезд транспорта по нему невозможен. О продлении запрета проинформировала жителей Гайжево администрация Кемского района.

Насколько серьезны разрушения, должны выяснить специалисты. Организация из Санкт-Петербурга приступит к обследованию моста в пятницу, 26 мая.

Когда оно завершится, будут решать, что делать с мостом. Возможно, его придется реконструировать и закрыть надолго. // фото: администрация Кемского района/ВКонтакте