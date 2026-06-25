На сцене Карельской филармонии выступит дуэт музыкантов-виртуозов (6+)

Прозвучат произведения родоначальника стиля танго нуэво аргентинца Астора Пьяццоллы, а также современного итальянского композитора Роберто Ди Марино

2 ноября в Большом зале Карельской филармонии состоится концерт из серии «Вечера с Оркестром «Онего»», который наверняка отодвинет наступающие холода и растопит лед, если не на городских улицах, то в сердцах петрозаводчан – точно. Гитарист Ровшан Мамедкулиев и бандонеонист Михаил Тоцкий с оркестром «Онего» под управлением дирижера Геннадия Миронова исполнят произведения испанского композитора Антона Гарсиа Абриля, сочинившего множество оркестровой и камерной музыки, а также музыки к фильмам и телесериалам. Кстати, именно он является автором официального гимна Арагоны. Конечно, прозвучат произведения родоначальника стиля танго нуэво аргентинца Астора Пьяццоллы, а также музыка всемирно известного современного итальянского композитора Роберто Ди Марино.

Некоторые жители столицы Карелии, кому повезло побывать на концерте минувшей весной, уже слышали эту программу в исполнении двух солистов-виртуозов: ее премьера состоялась у нас, в Большом зале филармонии. Правда тогда Ровшан Мамедкулиев и Михаил Тоцкий играли в сопровождении камерного симфонического оркестра под управлением Алексея Кубышкина. И вот – новая версия.

По словам самих солистов, будет звучать музыка, которая не нуждается ни в каком антураже, которая сама рождает страсть и безмятежность, ликование и печаль, отчаяние и надежду. Это та музыка, которая позволит побыть в одиночестве, уставшим от обременительного общения, и, конечно, согреет сердце.

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