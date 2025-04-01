На ремонт ливневки в сквере отважной петрозаводчанки потратят 1,5 млн

Сквер Анны Рогозкиной на Ключевой в Петрозаводске затопило из-за неисправной ливневки.

Памятное место было открыто в сентябре 2024 года в рамках программы «Поддержки местных инициатив». В этом году обещают отремонтировать ливневую канализацию.

Специалисты заменят 86 метров ливневки, на работы потратят более 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. Ремонтные работы начнут этим летом.

Анна Рогозкина во время оккупации прятала с риском для жизни Красное Знамя, когда пришли освободители, она вручила его советским воинам.