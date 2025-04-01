01 апреля 2025, 08:30
Стала известна судьба пропавшего в Петрозаводске молодого мужчины
Пропавший 38-летний петрозаводчанин найден живым
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске завершены поиски пропавшего молодого мужчины. Об этом сообщили в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, местонахождение 38-летнего горожанина было неизвестно с 28 марта. Его поиском занялись волонтеры. Мероприятия дали результат - мужчина вернулся домой живым.
При каких обстоятельствах был обнаружен горожанин, не уточняется. Также волонтеры не стали рассказывать, где он пропадал три дня.