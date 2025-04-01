Рядовой из Карелии Александр Цветков погиб в ходе спецоперации

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Цветков. Об этом сообщает паблик администрации Сегежского округа.

Александр Цветков был рядовым мотострелкового батальона. Он погиб при оборонительных действиях в зоне СВО.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим пройдет в четверг, 3 апреля, на площади Мира в Сегеже. Начало мероприятия в 11 часов утра.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким бойца.