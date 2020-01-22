На последнюю прогулку с умирающей собакой пришли сотни людей

Жительница города Белфаст, Северная Ирландия, хотела организовать запоминающуюся последнюю прогулку для своего умирающего кокер-спаниеля, и неожиданно на мероприятие пришли более 350 человек. Об этом со ссылкой на издание The Sun сообщает «Лента.ру».

Эшли Мюррей очень любила своего семилетнего пса Марли: собака поддерживала ее после трагической потери ребенка, смерти отца, разрыва десятилетних отношений и борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством.

Мюррей была убита горем, когда узнала, что Марли смертельно болен. Гемангиосаркома - очень агрессивная форма рака - не поддалась лечению, и питомцу осталось жить всего несколько недель.

Хозяйка решила напоследок организовать запоминающуюся последнюю прогулку для Марли. Соответствующее мероприятие она создала на Facebook. Неожиданно для Мюррей на него откликнулись более 350 человек.

В результате к прогулке Мюррей и Марли в парке Крофордсберн Кантри присоединились несколько сотен любителей животных. Многие из них пришли со своими собаками. Мюррей была ошеломлена количеством желающих поддержать ее. Ей также удалось собрать пожертвования для благотворительной организации по защите животных.