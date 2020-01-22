Microsoft нашла новый способ заставить людей уйти с Windows 7

Корпорация Microsoft накануне прекращения поддержки Windows 7 выпустила два обновления для устаревшей версии своей операционной системы. После их установки обои на рабочем столе меняются на черный фон, пишет «Российская газета» со ссылкой на MSPowerUser. Эти действия связали с возможной попыткой компании заставить пользователей перейти на более современные свои продукты.

По данным издания, за исчезновение обоев отвечают патчи KB4534310 и KB4534314, необходимые для исправления ошибок в системе безопасности. По словам пользователей, проблема устраняется, если откатить установку этих обновлений.

Будет ли выпущено исправление, которое решает проблему почерневших обоев, неизвестно, поскольку с 14 января Windows 7 не должна получать никаких обновлений.

Не исключено, что исчезающие обои - это результат ошибки, а не преднамеренного действия со стороны разработчиков Microsoft. Однако ранее в компании активно «пересаживали» пользователей Windows 7 на Windows 10, используя навязчиво появляющиеся на экране окна с предупреждениями.