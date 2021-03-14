14 марта 2021, 15:04
Общество

На площади Кирова в Петрозаводске в эти минуты - праздник в разгаре

Народ ждет сожжения Масленицы

Как сообщает наш корреспондент Ольга Шубина с площади Кирова в Петрозаводске, гулянье там в самом разгаре.

Стоит огромная очередь за блинами. Работают торговые ряды, продолжаются взрослые и детские конкурсы. Народ пританцовывает у сцены, приветствуя артистов.

Все готово к главному действу праздника – сожжению Масленицы. Если поторопитесь – еще успеете. А нет так смотрите нашу фотогалерею.

 

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Метки: 
Карелия
новости Карелии
Петрозаводск
Масленица
Гулянье
площадь Кирова
сожжение
блины
торговые ряды
конкурсы