На площади Кирова в Петрозаводске в эти минуты - праздник в разгаре

Как сообщает наш корреспондент Ольга Шубина с площади Кирова в Петрозаводске, гулянье там в самом разгаре.

Стоит огромная очередь за блинами. Работают торговые ряды, продолжаются взрослые и детские конкурсы. Народ пританцовывает у сцены, приветствуя артистов.

Все готово к главному действу праздника – сожжению Масленицы. Если поторопитесь – еще успеете. А нет так смотрите нашу фотогалерею.