Евросоюз призвали смягчить ограничения на въезд иностранных туристов

Ряд европейских стран готовы ввести возможность въезда в ЕС туристов, имеющих отрицательный тест на коронавирус, привившихся вакциной или переболевших COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

При этом не уточняется, о каких странах идет речь. Вопрос смягчения ограничений, вероятно, будут обсуждать на саммите лидеров стран ЕС в конце марта.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает варианты введения так называемых коронавирусных паспортов, но входящие в него страны пока не приходят к единому мнению относительного этой меры. // Фото: newsfrol.ru