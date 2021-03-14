14 марта 2021, 14:25
Евросоюз призвали смягчить ограничения на въезд иностранных туристов
Несколько стран Евросоюза предложили ослабить ограничения, связанные с коронавирусом
Ряд европейских стран готовы ввести возможность въезда в ЕС туристов, имеющих отрицательный тест на коронавирус, привившихся вакциной или переболевших COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
При этом не уточняется, о каких странах идет речь. Вопрос смягчения ограничений, вероятно, будут обсуждать на саммите лидеров стран ЕС в конце марта.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает варианты введения так называемых коронавирусных паспортов, но входящие в него страны пока не приходят к единому мнению относительного этой меры. // Фото: newsfrol.ru